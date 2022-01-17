Британия поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

Британские системы не являются стратегическим оружием Фото: REUTERS

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал поставку оборонительных вооружений для Украины. Об этом министр заявил в понедельник, 17 января, в ходе выступления в парламенте страны.

"Мы приняли решение поставить Украине легкие системы противотанкового оборонительного вооружения", - сообщил Уоллес.

При этом глава Минобороны добавил, что легкие противотанковые оборонительные вооружения, которые получит Киев, не являются стратегическим оружием. Поэтому, подчеркнул Уоллес, они не представляют угрозы для России.

"Они предназначены для использования в целях самообороны", - цитирует министра РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что страна хочет увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО. Как считает политик, Россия будет вести себя "все более агрессивно". Поэтому, по мнению Стефанишиной, "на кону" стоит не только безопасность Украины, но и безопасность всей Европы.