Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины Фото: REUTERS

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель исключил "превентивные санкции" Европейского союза против России по ситуации вокруг Украины. Он объяснил, что данный проект санкций готовится только на случай эскалации. Об этом он заявил во время выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам.

- Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России, - заявил Боррель, комментируя вопросы членов комиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в очередной раз принял решение продлить ограничительные меры против России. Секторальные экономические санкции были впервые введены в июле 2014 года "за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины" - под этим в ЕС подразумевают возвращение Крыма в состав РФ. Они будут действовать до 31 июля 2022 года, говорится в заявлении Совета ЕС.