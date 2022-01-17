Суд о мере пресечения Порошенко перенесен на 19 января 2022 года Фото: REUTERS

Суд по избранию меры пресечения бывшего украинского президента Петра Порошенко по делу о государственной измене перенесли на 19 января 2022 года. Об этом со ссылкой на соответствующее решение инстанция сообщил телеканал "Прямой".

Отмечается, что новое заседание перенесли на 14:00 по местному времени (15:00 мск) 19 января.

Ранее сообщалось, что 17 января экс-президент Петр Порошенко прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Во время выступления адвоката бывший украинский лидер закрыл глаза и ненадолго задремал, что запечатлели камеры, которые снимали заседание.

До этого на сайте МВД сообщалось, что Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск по инициативе Службы безопасности страны. Экс-президент был назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".