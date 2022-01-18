Зеленский и глава МИД Германии надеются на скорейшее проведение нормандского саммита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Стороны надеются, что в скором времени удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

- Предметно обсуждалась ситуация с безопасностью вокруг Украины ... Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

В прошлом году Зеленский заявлял, что для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран. Он также отметил необходимость привлечь "мощного игрока".

А до этого Зеленский заявил о необходимости пересмотра о Минских соглашений. По его словам, содержание договора не способствуют завершению конфликта, поскольку служат "целям прошлого, а не настоящего".