Захарова засомневалась в единстве стран ЕС из-за их политики при энергокризисе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Европейского союза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их ценностях и единстве. Об этом дипломат написала в посте в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что власти и коммунальные предприятия ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда куб. м. объемов поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. В результате это вызвало удивление у голландских коллег, поскольку сам Берлин выступает против разработки Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет.

На прошлой неделе цена на газа в Европе снова взлетела вверх. Так, 14 января, на открытии торгов она поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рост составил 10,6%.