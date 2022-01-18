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Политика17 января 2022 22:43

Захарова засомневалась в единстве стран ЕС из-за их политики при энергокризисе

Она рассказала, что власти и коммунальные предприятия ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда куб. м. объемов поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Захарова засомневалась в единстве стран ЕС из-за их политики при энергокризисе

Захарова засомневалась в единстве стран ЕС из-за их политики при энергокризисе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Европейского союза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их ценностях и единстве. Об этом дипломат написала в посте в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что власти и коммунальные предприятия ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда куб. м. объемов поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. В результате это вызвало удивление у голландских коллег, поскольку сам Берлин выступает против разработки Нидерландами новых газовых месторождений в Северном море.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет.

На прошлой неделе цена на газа в Европе снова взлетела вверх. Так, 14 января, на открытии торгов она поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рост составил 10,6%.