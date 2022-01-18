В России для туристов запустил пятый этап кешбэка за поездки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростуризм запустил для туристов пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране. Теперь у граждан есть возможность купить туры с частичным возвратом средств до 12 апреля, а отправиться в поездку нужно будет по 30 апреля включительно.

Отмечается, что в рамках программы для туристов подготовлены новые направления по России. Туроператоры ожидают повышенного спроса, поскольку пятый этап акции как раз затронет праздники - 23 февраля и 8 марта.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре 2021 года объявила о старте очередного этапа программы туристического кешбэка. Речь идёт про наступающий 2022-й год. Получить деньги от государства за путешествия по России можно будет с 18 января до 30 апреля.

Напомним, минимальная продолжительность путешествия - 2 ночи. Так что даже за короткие поездки на уикэнд реально вернуть часть денег.