Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из советского мультфильма "Маугли" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший постпред России при НАТО, глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами из советского мультфильма о Маугли.

- Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе, - написал Рогозин в своем телеграм-канале. Он также добавил к посту небольшой отрывок из мультика.

Фото: скрин

Накануне Генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО никогда не согласится вывести военных из стран, присоединившихся к Североатлантическому альянсу после 1997 года. По словам Столтенберга, Брюссель готов обсуждать с Москвой сокращение ядерных вооружений. Он также добавил, что у пока альянса все еще нет уверенности относительно намерений России по отношению к Украине.

Президент России Владимир Путин ранее уже заявлял, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.