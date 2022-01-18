Зеленский потребовал от Минобороны Украины пересмотреть положения по воинскому учету женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра обороны страны Алексея Резникова сделать обязательные уточнения ряда вопросов, которые связаны с постановкой женщин на воинский учет.

- Учитывая высокое внимание общественности к затронутым в петиции проблемам, я обратился к министру обороны с просьбой безотлагательно проработать их, - завил глава государства.

В частности, речь идет о необходимости создать уточнение или сократить перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины ставятся на воинский учет, учитывая реальные потребности государства.

Также он отметил, что из 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения петиции, документ подписали 37 тысяч граждан.

Напомним, с 22 декабря 2021 года на Украине вступил в силу приказ министерства обороны, по которому множество жительниц Незалежной должны будут встать на воинский учет. Это значит, что в случае необходимости им придется пополнить ряды вооруженных сил.