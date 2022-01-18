Вице-премьер Молдавии просит "Газпром" помочь в урегулировании газового кризиса Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к главе компании "Газпром" Алексею Миллеру с просьбой оказать помощь в решении проблему оплаты за газ, которую республика может вновь просрочить. Об этом он сообщил телеканалу TVR-1.

- Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с Миллером, - заявил Слыну.

В ноябре 2021 года председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказывал, что у Молдавии есть возможность пересмотреть контракт на поставку российского газа в 2022 году. При этом он на тот момент отмечал, что страну полностью устраивают условия соглашения сторон.

А до этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране довольны подписанным в конце октября пятилетним контрактом с "Газпромом" на поставку газа. По ее словам, стоимость газа по новому контракту выше, но она ниже текущей рыночной цены голубого топлива.