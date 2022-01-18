"Подарила четвероногим жизнь": женщина погибла, спасая собак после извержения подводного вулкана на Тонге Фото: REUTERS

В Тонга спасатели обнаружили тело британки Анджелы Гловер. Женщина погибла, спасая своих собак от последствий извержения подводного вулкана. Об этом изданию Independent рассказал брат погибшей Ник Элени.

Уточняется, что 50-летнюю женщину и ее животных смыло волной, а ее супругу Джеймсу посчастливилось спастись от стихии - он зацепился за дерево.

- Спасатели обнаружили тело моей сестры. Она всегда очень любила собак и даже основала благотворительную организацию по защите животных. Понимаю, что этот ужасный несчастный случай произошел, когда она пыталась спасти своих собак ...я убит горем, - рассказал Ник газете.

Напомним, в Тихом океане взорвался вулкан Хунга Тонга. Эффектные кадры извержения, снятые со спутника, обошли все мировые СМИ. Угроза цунами была объявлена в Австралии, Чили, США, Японии, Новой Зеландии и на Курильских островах. Вулкан выбросил мощный многокилометровый столб пепла.

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