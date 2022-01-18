Украинский посол Мельник решил научить немцев считаться с "великой европейской нацией" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия не воспринимает по достоинству интересы Украина, в том числе немецкая сторона не оценивает Незалежнюю как "великую культурную европейскую нацию" и "влиятельный субъект политики".

По его мнению, это приводит к тому, что интересы Незалежной практически постоянно игнорируются Берлином. Об этом он рассказал в интервью "Укринформ".

- Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации ...А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание, - пожаловался Мельник.

Также он добавил, что украинские дипломаты в Германии уже "смогли мощно заявить" о себе.

Накануне сообщалось, что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и немецких властей свели на нет перспективы сотрудничества между Киевом и Берлином. По словам бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, все началось с того, что украинский лидер жестко обидел Ангелу Меркель, когда она ещё занимала пост канцлера ФРГ.