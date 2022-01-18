Доктор Мясников: правильное питание и спорт предотвращают развитие диабета Фото: Иван ПРОХОРОВ

Россий врач, известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для профилактики риска развития диабета прежде всего нужно правильно питаться и заниматься физическими нагрузками

- Реально вы противопоставить можете две вещи: это правильное питание и физические нагрузки. ... Если вы не будете ничего делать, а только следить за питанием и не заниматься спортом, то это не поможет. Это должно быть вместе, - рассказал эксперт в эфире телеканала "Россия 1".

Сахарный диабет - это эндокринное заболевание. При нем у человека нарушается углеводный обмен. Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который отвечает за снижение уровня сахара в крови. Недостаток инсулина вызывает состояние гипергликемии - повышенной концентрации глюкозы в крови. Одной из самых распространенных форм заболевания является диабет 2 типа, чаще всего возникающий у людей после сорока лет, преимущественно у женщин.