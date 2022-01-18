Что произошло в ночь на 18 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписан приказ, устанавливающий перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. К бессрочным противопоказаниям теперь относятся аллергия, гиперчувствительность к компонентам лекарства и осложнения после прививок. Также существуют противопоказания, которые устанавливаются на определенный срок. Среди них острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Телеканал Global News от источников узнал, что Канада отправила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций. К такому решению пришли в связи с обострением ситуации вокруг Незалежной. Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии".

Представитель Совета нацбезопасности США прокомментировал сообщения о том, что Белый дом и ЕС отказались от варианта отключения российских банков от системы SWIFT в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Как сообщил представитель американской администрации, на данный момент ни один из вариантов возможных санкций против РФ не исключен.

Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о сертификатах вакцинации против коронавируса, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия не воспринимает по достоинству интересы Украины, в том числе немецкая сторона не оценивает Незалежную как "великую культурную европейскую нацию" и "влиятельный субъект политики".