Пушков рассказал о последствиях «сдерживания» России со стороны Франции Фото: Иван МАКЕЕВ

Заявления главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о «трёх принципах» в отношении Москвы обрекают Париж на пассивную роль. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее министр иностранных дел Франции после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что французская сторона разделяет в отношении России «три принципа», среди которых дипломат назвал «сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации».

«Три принципа политики в отношении России, выдвинутые главой МИД Франции, не новы, не соотносятся между собой и обрекают Францию на пассивную роль», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне французский посол в России Пьер Леви заявил, что Европа готова обсуждать с Москвой предложения по гарантиям безопасности. Как сообщил дипломат, на прошлой неделе европейские министры иностранных дел во время неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ряду ключевых вопросов.