CNN: глава ЦРУ посетил Украину и обсудил с Зеленским напряжённость в регионе

Уильям Бернс Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в рамках запланированной поездки в Киев встретился с местными спецслужбами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает CNN со ссылкой на источники, встреча состоялась в минувшую среду, 12 января.

«Бернс обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России на Украину. Находясь там [в Киеве], он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», - приводит телеканал слова источника.

Уточняется, что в ходе своего визита глава ЦРУ обсудил «текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина».

CNN заявляет, что Бернс служил ключевым посредником между Вашингтоном, Москвой и Киевом в течение нескольких месяцев. Так, в начале ноября прошлого он в ходе своего визита в Россию пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы выразить «серьезную» озабоченность США действиями российской стороны.

Напомним, Бернс посетил Москву в ноябре 2021 года, он также провел переговоры с Путиным, обсудив двусторонние отношения и кризисную ситуацию в дипломатической практике. Как сообщили в Кремле, стороны также обменялся мнениями по региональным конфликтам и вопросам кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ приезжал в Россию, чтобы «предупредить» о том, что США внимательно следят за предполагаемым увеличением числа российских войск близ границы с Украиной.