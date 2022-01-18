В Group-IB считают, что задержание хакеров REvil может сказаться на российских компаниях Фото: REUTERS

Задержание хакерской группировки REvil может создать не только временные проблемы для киберпреступников в России, но и негативно сказаться на благополучии российских компаний. Такое мнение высказали эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB.

Напомним, 14 января суд в Москве арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денег и были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США. Задержание хакеров происходило в нескольких российских регионах.

По словам руководителя Group-IB Олега Скулкина, после задержания хаккеров REvil значительного снижения атак шифровальщиков не наблюдается. «Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях - русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Руководитель лаборатории отметил, что ранее многие русскоязычные хакеры не атаковали компании России и СНГ, так как это было для них небезопасно, но в последние время атаки с использованием программ-вымогателей участились и здесь.

Как считает Скулкин, задержание хаккеров REvil может лишь подстегнуть киберпреступников, поскольку после удачных операций за рубежом они могут забыть про негласные запреты.

Тем не менее, отмечается, что у хаккеров могут возникнуть и сложности, связанные с обналичиванием незаконно полученных средств. Эксперт полагает, что часть партнёров может на время прекратить свою деятельность.