Посол Грызлов заявил, что поддержка России стала фундаментом стабильности и развития Белоруссии

Борис Грызлов Фото: ТАСС

Поддержка России стала фундаментом стабильности и развития Белоруссии, заявил посол РФ в республике Борис Грызлов в интервью ТАСС. По его словам, главный приоритет в работе – это продолжение интеграции России и Белоруссии.

"Российская Федерация является главным деловым партнером Республики Беларусь, обеспечивая почти половину внешнеторгового оборота республики, - пордчеркнул Грызлов. - Укрепление общего экономического пространства, построение полноценного экономического суверенитета Союзного государства ради благополучия и процветания наших народов - в этом видим стратегически важные и нужные людям задачи для обеих стран".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии.

До этого назначения Грызлов занимал пост полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Он был представителем РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированиюв Донбассе с декабря 2015 года.

С 2003 по 2011 годы Грызлов председательствовал в Госдуме, а в 2001-2003 годах был министром внутренних дел России. Является председателем Высшего совета партии "Единая Россия".