Россияне купили в Турции почти 5,4 тысячи объектов недвижимости за 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ноябре - декабре прошлого года число сделок российских граждан на покупку жилых объектов недвижимости в Турции увеличилось на 75% в сравнении с показателем за аналогичный период 2020 года.

Как передает РБК со ссылкой на данные Института статистики Турции, за 2021 год россияне купили в республике около 5,4 тысячи жилых объектов недвижимости. На последние два месяца года пришлось 1,7 тысячи сделок.

Отмечается, что объем продаж квартир и домов стал рекордным с 2015 года, когда российские граждане приобрели в Турции 2 тысячи жилых объектов. Уточняется, что продажи жилья иностранцам в республике за прошедший год выросли на 44% до 59,3 тысячи объектов. Самыми главными покупателями квартир и домов стали граждан Ирана и Ирака. Россияне заняли третье место в этом рейтинге.

Напомним, с начала 2021 года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости национальной турецкой валюты за последние годы. Валюта начала расти к концу декабря. Так, 21 декабря курс лиры вырос почти в полтора раза после антирекорда, зарегистрированного днем ранее, когда за один доллар давали 18,4 лиры.