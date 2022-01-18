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Общество18 января 2022 7:03

Синоптик Тишковец предупредил о метели в Москве 18 января 2022 года

Большая часть зарядов снега придется на первую половину дня
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Снегопад в столице продлится до вечера

Снегопад в столице продлится до вечера

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 18 января, в Москве и Подмосковье ожидается внушительный снегопад, сильные порывы ветра, метель и гололедица, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

По его словам, температура в столице понизится до минус 3-5 градусов, а в Московской области до 2-7 градусов ниже нуля.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а при порывах – до 15 метров в секунду. Давление составит 745 мм ртутного столба.

Большая часть зарядов снега придется на первую половину дня. Ожидается, что снегопад закончится к вечеру.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 18 января в Москве ожидается снег, усиление ветра и метель, а также гололедица. По его словам, в эти дни сохранится аномально теплая для января температура.