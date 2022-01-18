Нарышкин заявил, что США пытаются дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине

Сергей Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты предпринимают попытки дискредитировать организаторов Олимпиады в Пекине, заявил журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во вторник, 18 января 2022 года. По его словам, главную роль в этом процессе играет Госдепартамент.

"Идея дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по сути своей бессмысленна и полностью противоречит духу олимпийского движения и девизу олимпийцев "спорт вне политики", - подчеркнул Нарышкин.

Напомним, Вашингтон объявил дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. Такое решение означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США. Через несколько дней к американскому бойкоту присоединилось несколько других стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, назвал неприемлемым решение о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине.

Глава государства отметил, что "спорт, как и искусство, должен объединять людей", но когда его лишают такой основной ценности, "наносится ущерб всему международному сообществу".