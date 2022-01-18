Глава МИД Японии заявил, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио считает, что его суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», - заявил глава японского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Хаяси отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее сказал, что в Японии до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши на фоне посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды: Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан. Японская сторона ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности Курил.