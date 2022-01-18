Минцифры предложило Lenovo, Acer и HP выпустить ноутбуки с российскими процессорами Фото: REUTERS

Минцифры РФ предложило Lenovo, Acer и HP подготовиться к выпуску компьютером с российским процессорами.

Как передает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания ведомства с зарубежными производителями электроники от 15 декабря 2021 года, речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств до конца текущего года.

Согласно приведённые данным, министерство обсуждает с руководством ООО «Леново глобал технолоджи Раша» выпуск партии ноутбуков на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы. Сообщается, что представители Lenovo заявили о готовности к диалогу, «направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров».

Аналогичные заседания проводились с представителями HP и Acer. В ведомстве заявили, что промышленное производство запланировано на следующей год. «Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», - заявили в министерстве.

В Минцифре также сообщили, что иностранные производители используют процессоры архитектуры ARM, которые разрабатываются и в России. Также отмечается, что в ближайшее время в ведомстве должно пройти обсуждение эксперимента с представителями российских операционных систем, вычислительной техники и крупнейших розничных сетей.