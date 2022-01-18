Приемная мама девочки, шесть лет прожившей в роддоме, намерена подавать на усыновление

Девочка шесть лет провела в родильном доме Фото: Кадр видео

Одним из первых действий приемной матери девочки, которая по решению биологических родителей шесть лет прожила в роддоме, после завершения суда о лишении их родительских прав, станет подача документов на усыновление ребенка. Об этом Юлия рассказала журналисту "Комсомольской правды" Дине Карпицкой.

"Первым делом, как только загорается зеленый свет, я побегу и оформляю удочерение", - призналась приемная мать в разговоре с сайтом kp.ru после вердикта суда о лишении родительских прав 44-летней Татьяны Максимовой и 48-летнего Юрия Зинкина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Зинкин и Максимова - обеспеченные люди, всех своих детей рожали в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ). И Сашу тоже. Роды начались раньше срока в марте 2014-го и до начала лета того же года девочка была в реанимации. Врачи спасли ей жизнь и благополучно выписали домой. На этом приятная часть истории заканчивается.

Буквально через пару дней Максимова вернулась в клинику, сказала, что девочка задыхается и она очень боится за ее жизнь. Попросила госпитализировать, но сама не легла, все-таки дома еще трое детей, вместо себя оформила няню. Были основания для госпитализации или нет, но девочку в ПМЦ приняли. Больше она за пределы клиники никогда не выходила на протяжении шести лет, пока история не получила широкой огласки.