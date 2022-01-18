Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Украиной Фото: Александр Жданов

Москва максимально заинтересована в добрососедских, взаимовыгодных и интенсивных отношениях с Киевом. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном вопросам изучения истории Украины.

«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, какие только возможны между двумя частями одного народа», - заявил глава СВР.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной «слишком напряженная». Об этом он сообщил на фоне заявления Белого дома о том, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце или в феврале этого года. Представитель Кремля отметил, что теперь приходится жить «в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи».