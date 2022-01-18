Родители девочки-Маугли, шесть лет жившей в роддоме, не явились в суд по лишению родительских прав

Родителей девочки-Маугли, шесть лет жившей в роддоме, не явились в суд по лишению родительских прав Фото: семейный архив.

Родителей девочки-Маугли, которая шесть лет жившей в роддоме, так и не явились в суд по лишению родительских прав. Об этом рассказала приемная мать Юлия в разговоре после вердикта суда, который принял решение лишить родительских прав 44-летней Татьяны Максимовой и 48-летнего Юрия Зинкина.

«Нет. Но их адвокат до последнего пыталась что-то предпринять. В конце уже говорила, как мне показалось (я в этом, конечно, не профессионал) что-то, не связанное с тем, о чем было вообще дело. Ее об одном спрашивают, а она про другое», - рассказала приемная мать журналисту kp.ru Дине Карпицкой

Напомним, Зинкин и Максимова - обеспеченные люди, а всех своих детей рожали они в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ). И Сашу тоже. Однако в этот раз роды начались раньше срока и до начала лета того же года девочка была в реанимации. Папа девочки регулярно оплачивал миллионные счета за содержание своей дочки Саши в дорогом и престижном медучреждении, однако не навещал свою дочь, как и мать ребенка. Так продолжалось пять лет. В 2018 о девочке узнали сотрудники из фонда «Волонтеры в помощь детям - сиротам», а позже информация просочилась в СМИ. Однако девочка продолжала жить в больничной палате еще полгода.