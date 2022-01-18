Глава "Росатома" Лихачев назвал причину затора судов на Севморпути

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

В конце ноября 2021 года более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути из-за несогласованности действий, связанной с разделением полномочий по контролю за судами между "Росатомом" и Министерством транспорта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Его оценку событий приводит РБК.

Речь идет о распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году, после которого часть функций оказалась в ведении Минтранса, другая – под контролем "Росатома".

По словам Лихачева, выдачей разрешения на проход судов занимается ФГБУ "Администрация Севморпути", но "контроль был недостаточным".

Как ранее писал сайт kp.ru, во избежание подобных ситуаций "Росатом" выступил с инициативой закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути.

Напомним, к началу зимы арктическим транзитным маршрутом прошли 86 судов: 11 российских и 75 иностранных. Они перевезли больше 2 млн. тонн грузов. В основном это был железорудный концентрат, который перевозится в восточном направлении.