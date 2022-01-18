В Европе предупредили об угрозе двойной пандемии коронавируса и гриппа

Пандемия коронавируса может соединиться с пандемией гриппа Фото: REUTERS

Снятие жестких ограничений против распространения коронавируса создает угрозу двойной пандемии COVID-19 и гриппа, сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Медицинский регулятор Евросоюза отмечает, что прошлой зимой антиковидные меры помогли существенно снизить заболеваемость гриппом. Теперь же существенную их часть могут отменить, следовательно, заболеваемость вирусными инфекциями возрастет, а также возникнет риск одновременной пандемии коронавируса и гриппа.

"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас так долго почти не было циркуляции среди населения Европы, возможно, мы отойдем от нормальных сезонных моделей", - аргументировал главный эксперт ECDC по гриппу Паси Пенттинен.

По его словам, в декабре 2021 года в европейских отделениях интенсивной терапии неуклонно росло, достигнув пика в 43 больных. Это ниже допандемийного уровня, однако выше, чем в 2020 году, уточнил Пенттинен.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что пандемия коронавирусной инфекции войдет в режим сезонных эпидемий гриппа с 2022 года.