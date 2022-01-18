Диетолог Дианова посоветовала выпивать стакан теплой воды утром перед едой Фото: Константин ИВАНОВ

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова посоветовала выпивать стакан воды каждое утро перед едой является полезной привычкой, но предупредила, что необходимо учитывать некоторые нюансы.

Специалист уточнила, что вода, выпитая натощак, оказывает благотворное влияние на организм, однако важно, чтобы она была комнатной температуры, а при каких-либо болей в животе - еще более теплой.

«Стакан воды утром натощак - действительно полезная привычка, происходит пробуждение организма. Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Дианова также рекомендовала добавлять в воду цитрусовый или лимонный сок тем, у кого нет каких-либо проблем с желудком, но при наличии подобных заболеваний врач советовала отказаться от добавления сока. По ее словам, подобная вода, особенно холодная, может вызвать боли в животе, а также развитие панкреатита и холецистита.