Певица Монеточка продает квартиру в Москве из-за узнавших ее адрес журналистов

Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, приняла решение продать квартиру после того, как журналисты опубликовали снимки ее дома в Москве. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

"Я кучу раз рассказывала про ремонт, но чего я точно не хотела показывать – это местоположение и район, потому что не хочу, чтобы все люди могли найти мой дом", - подчеркнула артистка.

По ее словам, из-за публикации к ней стали наведываться незваные гости, что и стало главным фактором в принятии решения о выставлении жилья на продажу.

Монеточка пообещала, что останется открытой несмотря на "бессовестные выходки журналистов", после которых "хочется оградиться от мира".

Как ранее писал сайт kp.ru, Басманный суд Москвы поставит точку в деле Стаса Костюшкина против Монеточки. Иск певца передали на рассмотрение в столицу из-за смены прописки Елизаветы Гырдымовой.

Напомним, что экспертиза пришла к выводу, что Елизавета Гырдымова незаконно использовала аранжировку из песни "Женщина, я не танцую".