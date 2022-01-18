Путин проведет переговоры с президентом Ирана 19 января

Владимир Путин 19 января проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в среду 19 января в Кремле проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Эбрахим Раиси прибудет в Россию для проведения переговоров на высшем уровне. Сообщается, что президенты РФ и Ирана намерены обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе и реализацию совместных проектов РФ и Ирана в торгово-экономической сфере.

Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудят также актуальные международные и региональные темы и проблематику выполнения иранской ядерной сделки.

«Имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», - сообщается на сайте президента РФ.

«Иранской ядерной сделкой» называют заключенный в 2015 году договор между Ираном и шестью странами: США, Китаем, Германией, Францией, Великобританией и Россией, согласно которому Тегеран соглашался заморозить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций. В частности, санкции предусматривали запрет со стороны США и Европы на поставки иранских нефти и газа.

Ранее на kp.ru сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в марте 2021 года рассказал о проблемах в выполнении этих договоренностей и о шагах, которые вырабатывают страны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по возвращению Ирана и США к своим обязательствам по ядерной сделке.