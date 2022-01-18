Исследование: каждая десятая женщина в России живет в одиночестве

Каждая десятая женщина в России одинока. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждая десятая россиянка живет одна. Такие данные получили социологи Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». В большинстве случаев одиночество не является сознательным выбором женщин, отметили в НИУ ВШЭ. 76 процентов одиноких россиянок потеряли партнера из-за развода (35,4 процента) или его ухода из жизни (41,6 процента). Женщин, которые никогда не вступали в брак, среди одиночек оказалось лишь 19,4 процента.

«Собранные нами данные дают основания говорить о том, что одиночный образ жизни женщин в современной России не может быть охарактеризован как осознанный выбор, направленный на самореализацию. Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве», - рассказали в НИУ ВШЭ.

В рамках исследования социологи изучили данные детального изучения семейного положения более 142 тысяч 18-69-летних россиянок. Женщин опрашивали с 1994 по 2019 годы. Авторы исследования предполагают, что эти данные помогут оценить, как одиночество влияет на здоровье, экономическое положение и другие социальные характеристики проживающих в России женщин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что по данным социологов для российских мужчин сексуальность женщин важнее, чем их хозяйственность. Подробности здесь.