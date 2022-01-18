Песков рассказал, куда может отправиться Путин для участия в Крещенском купании

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пока неизвестно, будет ли участвовать в Крещенском купании президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 18 января 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, если российский лидер будет участвовать в мероприятии, то в Московской области.

"Если он решит это сделать, то мы вам сообщим, - уточнил Песков. - Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье. В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь".

Как ранее писал сайт kp.ru, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, в Русской православной церкви рекомендуют отказаться от крещенских купании и избегать массового скопления людей. Об этом в середине января сообщил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.