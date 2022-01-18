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Политика18 января 2022 10:33

Песков заявил, что в планах Путина пока нет встречи с миротворцами, вернувшимися из Казахстана

Специальные мероприятия с участием президента России по этому поводу не планируются
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с миротворцами, которые вернулись из Казахстана.

По словам официального представителя Кремля, пока что в планах главы государства подобной встречи не значится.

"Пока каких-то встреч у президента в графике не значится, да и многие вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим маневрам и так далее, - отметил Песков. - Каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано".

Дмитрий Песков также уточнил, что Кремль рассмотрит предложения о награждении работавших в Казахстане миротворцев, если они поступят от Минобороны и Генштаба России.

Как ранее писал сайт kp.ru, в графике президента Российской Федерации на текущую неделю значатся встреча с президентом Ирана Ибрахим Раиси. Кроме того, Владимир Путин планирует провести заседание совета безопасности России, а также несколько личных встреч и телефонных переговоров.