Песков заявил, что дата выступления Путина с посланием парламенту не определена

Песков рассказал, как идет подготовка обращения президента Путина к Совету Федерации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию еще не определена. Об этом он сказал во вторник 18 января, отвечая на вопросы журналистов. Пресс-секретарь главы государства отметил, что подготовка к посланию президента России парламенту ведется.

«Подготовка ведется, точных дат пока нет», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, будет ли президент РФ участвовать в крещенских купаниях в 2022 году. и куда глава государства может отправиться, чтобы окунуться в прорубь.

О чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2021 году, читайте здесь на kp.ru. Это полный текст обращения президента Путина к парламенту.