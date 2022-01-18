Захарова обвинила "фантазийные структуры" СБУ в слухах об "эвакуации" российских дипломатов из Украины

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление о том, что в двух консульствах России на Украине якобы собираются «эвакуировать» дипломатов из страны.

«СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию», - написала дипломат в Telegram.

Захарова сообщила, что угрозы сотрудникам российских посольств и консульств на Украине поступают, в том числе и персональные. По ее словам, угрозы поступают в отношении российских дипломатов, административно-технического персонала, а также членов семей.

«Обо всём этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста… Но, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, повторю: наши загранучреждения работают штатно», - сообщила представитель ведомства.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности незалежной написала о планах российского посольства в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины своих дипломатов. Позже Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посольство России в украинской столице работает в штатном режиме.