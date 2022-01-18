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Политика18 января 2022 11:08

В МИД РФ сообщили, что контакт Лаврова и госсекретаря США прорабатывается

В ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о возможном контакте
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ сообщили, что контакт Лаврова и госсекретаря США прорабатывается

В МИД РФ сообщили, что контакт Лаврова и госсекретаря США прорабатывается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена прорабатывается. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Прорабатывается», - приводит РИА Новости ответ представителя министерства на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможном контакте министра иностранных дел России и госсекретаря США.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что после переговоров с Москвой по гарантиям безопасности в Европе Вашингтон ждет от российской стороны решения по ситуации вокруг Украины.

Как писал сайт kp.ru, 12 января в Брюсселе прошли первые за 2,5 года переговоры в формате Совета Россия – НАТО. Сообщалось, что сторонам удалось договориться по мелочам, однако поводу вступления Украины в Североатлантический альянс остались при своем мнении.