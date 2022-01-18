Песков заявил, что в ЕС могут самостоятельно ответить на вопросы России по гарантиям безопасности

Песков заявил, что в ЕС могут самостоятельно ответить на вопросы России по гарантиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Европейском Союзе сами должны разобраться между собой и с Вашингтоном по формату диалога с Москвой о гарантиях безопасности. Такими образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя Европарламента Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен участвовать в переговорах России и США по гарантиям безопасности.

Представитель Кремля отметил, что Москва ставит вопросы «в первую очередь перед американцами». «Но также эти же проекты документов были переданы в европейские столицы. Было три трека переговоров - по линии НАТО и по линии ОБСЕ... Европейский союз всё больше и больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны... Здесь нужно европейцам разбираться между собой и с американцами», - заявил пресс-секретарь главы годсуартсва.

Песков заявил, что постановка вопроса российской стороны «предельно понятная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций - вопрос европейцев, не наш».

Напомним, ранее Боррель заявил, что Евросоюз согласен с тем, что европейскую структуру безопасности необходимо пересматривать, отметив, что нужно менять и повестку переговоров, увеличивать число их участников.