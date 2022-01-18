Голикова сообщила, что сроки карантина для заболевших коронавирусом в России сокращают до семи дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сроки карантина для заболевших коронавирусной инфекцией в России сокращают до семи дней. Такое заявление во вторник, 18 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», - рассказала вице-премьер на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Голикова отметила, что российские власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то это будет сделано.

Вице-премьер также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции среди граждан в России на сегодняшний день составляет 63,9%.