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Экономика18 января 2022 11:30

Российский инвестфорум в Сочи перенесен из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум собирались провести 17–19 февраля 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский инвестиционный форум, который собирались провести 17–19 февраля текущего года, перенесен на более поздний срок. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, уточнив, что соответствующие решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», - заявил глава российского правительства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые даты проведения форума Мишустин не назвал.

Напомним, инвестфорум не проводили из-за пандемии коронавирусной инфекции два года – в 2020 и 2021 годах. Планировалось, что в текущем году форум будет проходить три дня, последний из которых должны посвятить молодежной тематике.