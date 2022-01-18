Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,9%

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции среди граждан в России составляет 63,9%. Такое заявление во вторник, 18 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%», - заявила вице-премьер на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова также сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день зафиксирован в 67 российских регионах. По ее словам, в настоящее время доминирование нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Голикова назвал три российских региона, которые почти достигли отметки в 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Согласно приведеным данным, это Тува, Липецкая область и Подмосковье.