Юрист Александрова призвала проверить семью девятилетней студентки Алисы Тепляковой

Юрист Александрова призвала проверить семью Алисы Тепляковой Фото: Первый канал

Юрист Центра семейного права московского района Тропарево-Никулино Людмила Александрова заявила, что девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой наносится глубокая психологическая травма и призвала проверить ее семью.

"По моему глубокому убеждению, ребенку наносится глубокая психологическая травма, ребенок лишен детства. И я полагаю, что этой семье необходимо уделить особое внимание и провести проверку", - пояснила правозащитник в беседе с изданием Lenta.ru.

По ее мнению, родителей девочки можно привлечь к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Ранее пресс-служба факультета психологии МГУ заявила, что факультет находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки и призвали соблюдать нормы устава вуза, рассказывает RT.

Ректор университета Виктор Садовничий накануне сообщил, что руководство МГУ будет делать все для достойного обучения Алисы Тепляковой.

"Алиса - это уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она еще ребенок. Моя позиция - сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются", - цитируют Садовничего "Известия"