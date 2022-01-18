В Госдуме предложили приостановить срок давности за насилие против детей

Вячеслав Володин Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет Государственной думы России 7 февраля рассмотрит инициативу о приостановке течения срока давности за преступления против детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале во вторник, 18 января 2022 года.

"Предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой", - уточнил спикер нижней палаты российского парламента.

По его словам, также будут рассмотрено предложение сделать отягчающими обстоятельствами случаи, когда насилие против детей совершается лицом, проживающим с ребенком, человеком, несущим обязанности по его воспитанию, защите и обучению, лицом, трудящимся в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов. Теперь пожизненно будут сажать тех, кто совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка или подростка повторно и тех, кто совершил подобное преступление впервые, но потерпевшими были двое или несколько несовершеннолетних.