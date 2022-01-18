Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 января 2022 12:54

Голикова заявила что в России будут заочно оформлять больничные при росте заболеваемости ковидом

Больничные листы в РФ будут оформлять заочно, если ситуация с ковидом ухудшится
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В РФ будут выдавать больничные заочно во время подъема заболеваемости коронавирусом.

В РФ будут выдавать больничные заочно во время подъема заболеваемости коронавирусом.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ ухудшится, то на время подъема заболеваемости предполагается ввести такую меру, как заочное оформление листков нетрудоспособности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник 18 января во время заседания координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. Голикова отметила, что такая мера является частью нового плана правительства по борьбе с распространением COVID-19.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», - сказала Татьяна Голикова.

Также на kp.ru сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков объяснил, почему в РФ вдвое сократили карантин по коронавирусу для заболевших и тех, кто контактировал с инфицированными. По словам вирусолога, это связано со свойствами штамма «омикрон», который имеет более короткий инкубационный период.