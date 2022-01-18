Голикова заявила что в России будут заочно оформлять больничные при росте заболеваемости ковидом

В РФ будут выдавать больничные заочно во время подъема заболеваемости коронавирусом. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ ухудшится, то на время подъема заболеваемости предполагается ввести такую меру, как заочное оформление листков нетрудоспособности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник 18 января во время заседания координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. Голикова отметила, что такая мера является частью нового плана правительства по борьбе с распространением COVID-19.

«Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости», - сказала Татьяна Голикова.

Также на kp.ru сообщалось, что вирусолог Петр Чумаков объяснил, почему в РФ вдвое сократили карантин по коронавирусу для заболевших и тех, кто контактировал с инфицированными. По словам вирусолога, это связано со свойствами штамма «омикрон», который имеет более короткий инкубационный период.