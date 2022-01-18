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Политика18 января 2022 13:13

Роберта Метсола стала председателем Европарламента

Она стала первой женщиной во главе Европарламента за два десятилетия
Мария ПАВЛОВА
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Роберта Метсола стала спикером Европарламента 18 января 2022 года.

Роберта Метсола стала спикером Европарламента 18 января 2022 года.

Фото: REUTERS

Европарламент во вторник 18 января избрал нового спикера. Эту должность получила представительница Мальты Роберта Метсола, сообщает пресс-служба Европарламента.

43-летняя Метсола стала самым молодым спикером в истории Европарламента. Кроме того, это первая женщина, занявшая этот пост за два десятилетия существования этой ассамблем. Роберта Метсола уже в первом раунде голосования получила абсолютное большинство голосов евродепутатов. За нее проголосовали 458 из 616 участвовавших в голосовании.

Роберта Метсола была первым заместителем главы Европарламента и исполняла обязанности председателя после того, как 11 января скончался прежний спикер Давид Сассоли.

После своего избрания Метсола дала первую пресс-конференцию в новой должности, в которой заявила, что Европарламент должен «сближать народы». Она пообещала защищать ценности демократии и бороться с национализмом и изоляционизмом.

Ранее на kp.ru сообщалось, что председатель Европарламента Давид Сассоли умер от осложнений пневмонии.