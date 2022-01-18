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Общество18 января 2022 13:21

Сергей Миронов предложил создать в России общенациональный реестр педофилов

Депутаты уже подготовили обращение к главе правительства Михаилу Мишустину
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские депутаты предлагают создать в Сети публичную базу данных о лицах, которые ранее были осуждены за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и педофилию. С такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия - За правду".

Как рассказал лидер партии Сергей Миронов, депутаты уже подготовили обращение к главе правительства Михаилу Мишустину. Они просят оказать содействие в создании такой базы, рассказал политик в своем Телеграм-канале.

"Очень нужен сайт, где поименно с фотографиями и адресами будут указаны эти мерзавцы. Люди, должны знать, кто живет рядом с ними, кого они должны опасаться, от кого защищать своих детей", - заявил Миронов.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты в окончательном третьем чтении приняли поправки в статьи 131 и 132 УК РФ, обеспечив детонасильникам — рецидивистам вечный покой в стенах исправительных учреждений. И хотя решение было принято единогласно, в стенах Нижней палаты парламента возникли жаркие споры про возвращение смертной казни.