У ГИБДД пока нет технической возможности отслеживать опасное вождение

В ГИБДД РФ сообщили, что пока не располагают технической возможностью отслеживать агрессивных водителей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В российской Госавтоинспекции заявили, что техническими возможностями для отслеживания водителей, практикующих агрессивный стиль езды, ГИБДД пока не располагает. Об этом заявил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин во вторник 18 января на заседании рабочей группы в Госдуме.

«На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения (опасного вождения) сотрудником в ГУОБДД пока, к сожалению, нет», - цитирует Кузина ТАСС.

Напомним, что законопроект об ответственности за агрессивное вождение, создающее опасные ситуации на дорогах, был направлен на заключение в правительство России. В нем предусматриваются штрафы до 5 тысяч рублей для лихачей, которые создают угрозу совершения ДТП. Речь идет об опасном маневрировании, резком торможении, несоблюдении дистанции, опасном перестроении и других агрессивных маневрах. Подробнее читайте здесь на kp.ru.