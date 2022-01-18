Детский омбудсмен Волынец призвала назначать педофилам пожизненное заключение после первой жертвы

Детский обдусмен Волынец призвала назначать педофилам пожизненное заключение после первой жертвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала назначать педофилам пожизненное заключение сразу после первой доказанной жертвы, а не только рецидивистам.

"Как показывает жизнь, к сожалению, многие из тех, кто отсидел за педофилию, выходят и повторяют то же самое. Педофилия - это не просто преступление, это системный сбой личности. Подавляющее большинство родителей склоняется к мысли, что этих нелюдей нужно изолировать от общества сразу же после первого преступления, чтобы первая жертва стала последней. Первая доказанная жертва часто является не единственной", - пояснила она в беседе с изданием NEWS.ru

Правозащитница отметила, что раскрываемость таких преступлений очень низкая, так как дети бояться говорить об этой теме.

Напомним, Государственная Дума единогласно приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, рассказывает "Российская газета"

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