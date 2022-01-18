В хранилищах Германии осталось газа на 18 суток

В немецких газохранилищах осталось газа на 18 суток. Фото: REUTERS

В немецких газохранилищах осталось газа на 18 суток. Об этом говорится в ответе Министерства экономики ФРГ на депутатский запрос, пишет РИА Новости. Агентство уточняет, что в его распоряжении имеется копия документа.

«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», - цитирует РИА Новости ответ Минэкономики ФРГ на запрос о заполненности газохранилищ и запасах газа.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в середине декабря 2021 года уровень заполненности газовых хранилищ в Германии опустился до рекордно низкой отметки за последние несколько лет. Сообщалось, что хранилища газа в ФРГ на тот момент были заполнены на 59 процентов.

В то же время ФРГ препятствует запуску газопровода «Северный поток-2» и не исключает применение мер по противодействию этому проекту в качестве рычагов давления на Россию. Подробности здесь.