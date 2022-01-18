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Политика18 января 2022 14:08

Столтенберг заявил о готовности НАТО возобновить взаимные брифинги с Россией

Генсек Североатлантического альянса призвал РФ начать диалог о снижении угроз от ядерного оружия
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перечислил меры, которые готовятся для снижения напряженности в отношениях с Россией, и гарантии нерасширения Североатлантического альянса в восточном направлении в их число не вошли.

"Мы готовы возобновить взаимные брифинги о наших учениях, обсуждать контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение", - заявил Столтенберг в ходе брифинга во вторник, 18 января 2022 года.

Он также выступил с призывом начать серьезный диалог по вопросу снижения угроз от ядерного оружия и ракетных систем.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что непродвижение НАТО в восточном направлении - это "вопрос жизни и смерти для России".

Официальный представитель Кремля уточнил, что Запад обманывал РФ на протяжении двух десятков лет, и продолжение этого обмана ставит под угрозу национальную безопасность страны.