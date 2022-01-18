Эксперт по питанию рассказал, как проверить добавлены ли растительные жиры в сливочное масло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Технолог, доцент Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров заявил, что проверить, добавлены ли растительные жиры в сливочное масло можно достав сливочное масло из морозилки и попробовать его нарезать.

По его словам, сливочное масло без растительных жиров будет колоться и крошиться, если же они добавлены, от бруска получится отрезать целый кусок.

"Легко намазываться масло будет в случае, если в составе есть растительные жиры", - добавил специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее нутрициолог Алена Степанова призвала не есть сливочное масло при болезнях сердца и аллергии и добавила, что употреблять масло нужно умеренно: не более 20-30 граммов для взрослого человека и порядка 10 для ребенка, передает телеканал "360".

Председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий также заявлял, что регулярное употребление фальшивого сливочного масла может привести к различным заболеваниям.

"Если постоянно употреблять эту продукцию, на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что приводит к закупориванию сосудов и различным заболеваниям", - цитирует специалиста Life.ru